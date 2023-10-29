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Из Бахмутского и Покровского районов принудительно эвакуировали 82 ребенка - Донецкая ОВА

Киев • УНН

 • 39798 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. С начала объявления принудительной эвакуации детей из громад Бахмутского и Покровского районов уже вывезено 82-х детей. Об этом в эфире телемарафона сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Из Бахмутского и Покровского районов принудительно эвакуировали 82 ребенка - Донецкая ОВА

Цитата

"На сегодняшний день уже эвакуированы 82 ребенка. Непосредственно на сегодня - 13 с их родителями, законными представителями. Но еще остается эвакуировать 213 человек", - сказал Игорь Мороз.

Детали

По словам главы ОВА, делается все возможное, чтобы вывезти всех детей в сопровождении одного из родителей или законного представителя до начала холодов.

Эвакуация проводится по определенным и уже отработанным маршрутам. Подавляющее большинство людей эвакуируются в населенные пункты Донецкой области. Небольшое количество людей соглашаются на эвакуацию в Житомирскую область.

Там по приезду им оказывается помощь в размере 2 тысячи гривен на взрослого и на ребенка или человека с инвалидностью - 3 тысячи гривен. Далее Житомирская ОВА расселяет переселенцев по местам временного пребывания по 6-8 человек. Людей обеспечивают всем необходимым.

Напомним

17 октября полицейские отчитались об эвакуации всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области. По данным нацполиции ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах: Железное, Нью-Йорк, Северное, Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское и Рай-Александровка.

23 октября еще в восьми населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей.

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