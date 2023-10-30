У Херсоні через обстріл росіян загинула жінка, ще троє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Одна загибла і троє поранених – це наслідки вчорашнього ворожого обстрілу Херсона. Про це повідомив міський голова Роман Мрочко, передає УНН.
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Зазначається, що близько опівночі армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район міста. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки.
Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні.
Ще двоє поранених - чоловік 68 років та жінка 36 років - ушпиталені у стані середньої тяжкості.
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