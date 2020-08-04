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В Харькове чиновника ОГА разоблачили во взятке в более 1,3 млн гривен

В Харькове чиновника ОГА разоблачили во взятке в более 1,3 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 13806 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Во взятке в 1 320 000 гривен разоблачили начальника одного из департаментов Харьковской ОГА, который за эти деньги должен был решить вопрос с присоединением электроустановки компании к электрическим сетям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб САП.

"3 августа 2020 года под процессуальнім руководством прокуроров САП детективами НАБУ разоблачен начальник одного из департаментов Харьковской ОГА на получении неправомерной выгоды в сумме 1 320 000 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при передаче указанной суммы денежных средств чиновник пообещал "помочь" решить вопрос с присоединением электроустановки компании к электрическим сетям.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются меры на установление всех обстоятельств совершения уголовного преступления.

Напомним, директора одного из департаментов Черновицкой облгосадминистрации задержали за вымогательство "отката" от победителя тендера на около 220 тыс. грн.

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