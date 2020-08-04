В Харькове чиновника ОГА разоблачили во взятке в более 1,3 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Во взятке в 1 320 000 гривен разоблачили начальника одного из департаментов Харьковской ОГА, который за эти деньги должен был решить вопрос с присоединением электроустановки компании к электрическим сетям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб САП.
"3 августа 2020 года под процессуальнім руководством прокуроров САП детективами НАБУ разоблачен начальник одного из департаментов Харьковской ОГА на получении неправомерной выгоды в сумме 1 320 000 гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при передаче указанной суммы денежных средств чиновник пообещал "помочь" решить вопрос с присоединением электроустановки компании к электрическим сетям.
Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
В настоящее время в уголовном производстве принимаются меры на установление всех обстоятельств совершения уголовного преступления.
Напомним, директора одного из департаментов Черновицкой облгосадминистрации задержали за вымогательство "отката" от победителя тендера на около 220 тыс. грн.