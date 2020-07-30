Чиновник Чернівецької ОДА попався на "відкаті" за тендер на близько 220 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Директора одного із департаментів Чернівецької облдержадміністрації затримали за вимагання "відкату" від переможця тендеру на близько 220 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає УНН.
"За попередньою інформацією, посадовець вимагав від переможця тендеру неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості виконання робіт з поточного та капітального ремонтів закладів освіти Чернівецької області за перерахування коштів за виконані роботи в якості "відкату", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 29 липня посадовця затримали після одержання ним частини грошей у розмірі 800 доларів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою - ред.) ККУ. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, з початку року ДБР повідомило про підозру в отриманні хабарів понад 160 особам.