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З початку року ДБР повідомило про підозру в отриманні хабара понад 160 особам

З початку року ДБР повідомило про підозру в отриманні хабара понад 160 особам

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. За перші 6 місяців цього року Державне бюро розслідувань на третину більше повідомило про підозру в отриманні хабара та удвічі більше скерувало обвинувальних актів до суду через отримання хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Державне бюро розслідувань за перші 6 місяців цього року розпочало 376 розслідувань за фактом отримання неправомірної вигоди.

Також за перші 6 місяців 2020 року повідомлено 161 підозру в отриманні неправомірної вигоди, що є на 32% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За даними ДБР, до суду скеровано 143 обвинувальних актів через отримання неправомірної вигоди, що удвічі більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наголошується, що з 143 актів, 99 відносно працівників правоохоронних органів.

Окрім того, загальна сума неправомірної вигоди у кримінальних провадженнях направлених до суду становить 4 978 000 грн.

Нагадаємо, запорізький митник отримав підозру за допомогу компанії "зекономити" 117 тис. грн.

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