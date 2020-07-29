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08:58 • 10886 просмотра

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4 марта, 15:53 • 114937 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119445 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102904 просмотра

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С начала года ГБР сообщил о подозрении в получении взятки более 160 лицам

С начала года ГБР сообщил о подозрении в получении взятки более 160 лицам

Киев  •  УНН

 • 11660 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. За первые 6 месяцев этого года Государственное бюро расследований на треть больше сообщило о подозрении в получении взятки и вдвое больше направило обвинительных актов в суд за получение взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Государственное бюро расследований за первые 6 месяцев этого года начало 376 расследований по факту получения неправомерной выгоды.

Также за первые 6 месяцев 2020 года сообщено 161 подозрение в получении неправомерной выгоды, что является на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ГБР, в суд направлено 143 обвинительных актов за получение неправомерной выгоды, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что из 143 актов, 99 в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, общая сумма неправомерной выгоды в уголовных процессах направленных в суд составляет 4 978 000 грн.

Напомним, запорожский таможенник получил подозрение за помощь компании "сэкономить" 117 тыс. грн.

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