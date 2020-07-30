Чиновник Черновицкой ОГА попался на "откате" за тендер на около 220 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Директора одного из департаментов Черновицкой облгосадминистрации задержали за вымогательство "отката" от победителя тендера на около 220 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.
"Чиновник требовал от победителя тендера неправомерную выгоду в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы в качестве "отката", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 29 июля чиновника задержали после получения ним части денег в размере 800 долларов.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, с начала года ГБР сообщило о подозрении в получении взяток более 160 лицам.