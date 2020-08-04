У Харкові посадовця ОДА викрили на хабарі у понад 1,3 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На хабарі у розмірі 1 320 000 гривень викрили начальника одного з департаментів Харківської ОДА, який за ці гроші мав вирішити питання з приєднанням електроустановки компанії до електричних мереж. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.
"3 серпня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ викрито начальника одного з департаментів Харківської ОДА на одержанні неправомірної вигоди в сумі 1 320 000 гривень", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за умови передачі зазначеної суми грошових коштів посадовець пообіцяв "допомогти" вирішити питання з приєднанням електроустановки компанії до електричних мереж.
Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
На даний час у кримінальному провадженні вживаються заходи на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Нагадаємо, директора одного із департаментів Чернівецької облдержадміністрації затримали за вимагання "відкату" від переможця тендеру на близько 220 тис. грн.