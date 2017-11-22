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В Харькове задержали наркодельцов с товаром на 5 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Харькове разоблачили межрегиональную группировку торговцев кокаином. В зловмисникив изъяли более килограмма тяжелого наркотика. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Правоохранители установили, что в состав группировки входили жители разных регионов Украины. Злоумышленники организовали контрабанду тяжелого наркотика из одной из стран Европы. Также задокументирован ряд фактов сбыта наркоделками кокаина.

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“Сотрудники СБ Украины задержали в Харькове четырех участников группировки во время сбыта очередной крупной партии кокаина за 85 тыс. дол. США. Правоохранители изъяли у наркодельцов два вакуумных пакета с кокаином общим весом более одного килограмма, портативные весы и травматическое оружие”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это самая масштабная партия наркотиков, изъятая в Харьковской области за последние пять лет. Ее стоимость по ценам “черного рынка” составляет более 5 млн грн.

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“Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным объявлены подозрения в совершении преступления и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей”, — добавили в СБУ.

Как сообщал УНН, крупнейшую в истории партию кокаина изъяли в Колумбии.

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