У Харкові затримали наркоділків з товаром на 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України у Харкові викрили міжрегіональне угрупування торговців кокаїном. У зловмисніків вилучили понад кілограм важкого наркотику. Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що до складу угрупування входили мешканці різних регіонів України. Зловмисники організували контрабанду важкого наркотику з однієї з країн Європи. Також задокументована низка фактів збуту наркоділками кокаїну.
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“Співробітники СБ України затримали у Харкові чотирьох учасників угруповання під час збуту чергової великої партії кокаїну за 85 тис. дол. США. Правоохоронці вилучили у наркоділків два вакуумних пакети з кокаїном загальною вагою понад один кілограм, портативні ваги та травматичну зброю”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це наймасштабніша партія наркотиків, вилучена на Харківщині за останні п’ять років. Її вартість за цінами “чорного ринку” становить понад 5 млн грн.
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“Слідчими СБУ здійснюється кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі затриманим оголошено підозри у скоєнні злочину та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою”, — додали в СБУ.
Як повідомляв УНН, найбільшу в історії партію кокаїну вилучили в Колумбії.