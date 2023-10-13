В Харькове запустят вторую метро-школу в подземке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Харькове на станции метро "Академика Павлова" начнет работать новая метро-школа, сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Он отметил, что за время работы метро-школы в Харькове не было выявлено недостатков, поскольку все было детально просчитано.
Мэр подчеркнул, что сейчас появляются новые школьники, желающие учиться в подземке.
"Будем открывать школу на еще одной станции - "Академика Павлова". Потому что есть спрос", - сказал он.
На сегодня, по данным мэра, в метро-школе учатся 1153 школьника.
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