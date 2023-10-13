У Харкові запустять другу метро-школу у підземці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Харкові на станції метро "Академіка Павлова" почне працювати нова метро-школа, повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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Він наголосив, що за час роботи метро-школи в Харкові не було виявлено недоліків, оскільки все було детально прораховано.
Мер підкреслив, що зараз з’являються нові школярі, які бажають учитися в підземці.
"Будемо відкривати школу на ще одній станції - "Академіка Павлова". Бо є попит", - сказав він.
На сьогодні, за даними мера, у метро-школі навчаються 1153 школяра.
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