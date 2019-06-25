В Харькове залили красной краской памятник воинам УПА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Сообщение о происшествии в Молодежном парке Харькова поступило в полицию в понедельник в 16:34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.
На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка.
Напомним, памятный знак-камень в честь воинов Украинской повстанческой армии 8 апреля снова становился объектом действий вандалов.
"Киевский районный отдел полиции города Харькова увидел это сообщение (сообщение в Facebook одного из жителей города - ред.), Во время мониторинга социальных сетей. Сразу на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая зафиксировала данный факт. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан ", - сообщили в пресс-службе полиции.
Отметим, что данный памятный знак расположен в Молодежном парке города (бывшее городское кладбище). Он был установлен в честь воинов Украинской повстанческой армии 14 октября 1992 года в Харькове с разрешения городского совета за счет Харьковской краевой организации Народного Руха Украины. С 2006 года является объектом ряда вандальным актов.
Напомним, что 13 марта за попытку взорвать памятник УПА харьковчанке дали условный срок.