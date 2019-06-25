У Харкові залили червоною фарбою пам’ятник воїнів УПА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Повідомлення про подію у Молодіжному парку Харкова надійшло до поліції у понеділок о 16:34. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Харківській області.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, яка встановила, що правопорушники залили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.
Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції. Зібрано первинний матеріал. На даний час триває перевірка.
Нагадаємо, пам'ятний знак-камінь на честь вояків Української повстанської армії 8 квітня знову ставав об’єктом дій вандалів.
"Київський районний відділ поліції міста Харкова побачив це повідомлення(допис у Facebook одного з мешканців міста – ред.), під час моніторингу соціальних мереж. Відразу на місце події було направлено слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала даний факт. Інформація внесена в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень громадян", - повідомили в прес-службі поліції.
Зазначимо, що даний пам'ятний знак розташований у Молодіжному парку міста (колишній міський цвинтар). Він був встановлений на честь воїнів Української повстанської армії 14 жовтня 1992 року в Харкові з дозволу міської ради й за рахунок Харківської крайової організації Народного руху України. З 2006 року є об'єктом низки вандальних актів.
Нагадаємо, що 13 березня за спробу підірвати пам'ятник УПА харків'янці дали умовний термін.