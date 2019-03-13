За спробу підірвати пам'ятник УПА харків'янці дали умовний термін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Мешканці Харкова, яка під керівництвом куратора з РФ планувала підірвати пам'ятний знак на честь воїнів Української повстанської армії в Молодіжному парку міста, суд дав 3 роки умовно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Реєстр судових рішень.
Як встановило слідство, координатор з РФ "довів до відома жінки план заходів щодо дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні, акцентуючи увагу на необхідності здійснення саме радикальних дій (вибухів, підпалів) з метою залякування патріотично налаштованого населення, дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Харківському регіоні і залучення уваги громадськості до політичних поглядів, спрямованих на підтримку незаконно створених псевдодержавних утворень "ДНР" і "ЛНР".
Жінка вирішила підірвати пам'ятник воїнам УПА. Для цього вона придбала тротилову шашку та передала її своєму знайомому, для виготовлення вибухового пристрою, не підозрюючи про його співпрацю з правоохоронцями.
У нічний час вона заклала в парку саморобний вибуховий пристрій і планувала ініціювати вибух за допомогою мобільного телефону, але була затримана СБУ.
Суд визнав жінку винною у скоєнні злочинів і призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років. Але, на підставі фактів її співпраці зі слідством, жінка була звільнена від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.
Раніше УНН повідомляв, що обинувачення завершило подання доказів у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові.