За попытку подорвать памятник УПА харьковчанке дали условный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Жительнице Харькова, которая под руководством куратора из РФ планировала подорвать памятный знак в честь воинов Украинской повстанческой армии в Молодежном парке города, суд дал 3 года условно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Реестр судебных решений.
Как установило следствие, координатор из РФ "довел до сведения женщины план мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе, акцентируя внимание на необходимости осуществления именно радикальных действий (взрывов, поджогов) с целью запугивания патриотически настроенного населения, дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковском регионе и привлечения внимания общественности к политическим взглядам, направленным на поддержку незаконно созданных псевдогосударственных образований "ДНР" и "ЛНР".
Женщина приняла решение подорвать памятник воинам УПА. Для этого она приобрела тротиловую шашку и передала ее своему знакомому, для изготовления взрывного устройства, не подозревая о его сотрудничестве с правоохранителями.
В ночное время она заложила в парке самодельное взрывное устройство и планировала инициировать взрыв с помощью мобильного телефона, но была задержана СБУ.
Суд признал женщину виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. Но, на основании фактов ее сотрудничества со следствием, женщина была освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.
Ранее УНН сообщал, что обвинение закончило представление доказательств в деле о теракте возле Дворца спорта в Харькове.