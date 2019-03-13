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За попытку подорвать памятник УПА харьковчанке дали условный срок

За попытку подорвать памятник УПА харьковчанке дали условный срок

Киев  •  УНН

 • 7856 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Жительнице Харькова, которая под руководством куратора из РФ планировала подорвать памятный знак в честь воинов Украинской повстанческой армии в Молодежном парке города, суд дал 3 года условно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Реестр судебных решений.

Как установило следствие, координатор из РФ "довел до сведения женщины план мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе, акцентируя внимание на необходимости осуществления именно радикальных действий (взрывов, поджогов) с целью запугивания патриотически настроенного населения, дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковском регионе и привлечения внимания общественности к политическим взглядам, направленным на поддержку незаконно созданных псевдогосударственных образований "ДНР" и "ЛНР".

Женщина приняла решение подорвать памятник воинам УПА. Для этого она приобрела тротиловую шашку и передала ее своему знакомому, для изготовления взрывного устройства, не подозревая о его сотрудничестве с правоохранителями.

В ночное время она заложила в парке самодельное взрывное устройство и планировала инициировать взрыв с помощью мобильного телефона, но была задержана СБУ.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. Но, на основании фактов ее сотрудничества со следствием, женщина была освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Ранее УНН сообщал, что обвинение закончило представление доказательств в деле о теракте возле Дворца спорта в Харькове.

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