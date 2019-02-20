Теракт возле Дворца спорта в Харькове: обвинение закончило представление доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во Фрунзенском райсуде Харькова сторона обвинения закончила предоставлять доказательства в уголовном производстве по теракту около Дворца спорта в Харькове, передает корреспондент УНН.
Так, во время сторона обвинения закончила предоставлять доказательства в суде.
В то же время сторона защиты заявила ходатайство об отводе прокурору, объяснив, что прокурор якобы скрывает информацию, которая есть в материалах уголовного производства. Также защита ходатайствовал об ознакомлении с материалами дела. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Следующее заседание назначили на 6 марта на 11:30. Ожидается, что сторона защиты представит свои доказательства. После этого суд перейдет к дебатам.
Как сообщал УНН, суд продлил на 60 суток срок содержания под стражей для всех обвиняемых по делу теракта возле харьковского Дворца спорта.
Напомним, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 тысяч долларов.