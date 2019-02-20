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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53939 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 72647 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 128787 просмотра

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7 марта, 15:45 • 128963 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124707 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Теракт возле Дворца спорта в Харькове: обвинение закончило представление доказательств

Теракт возле Дворца спорта в Харькове: обвинение закончило представление доказательств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во Фрунзенском райсуде Харькова сторона обвинения закончила предоставлять доказательства в уголовном производстве по теракту около Дворца спорта в Харькове, передает корреспондент УНН.

Так, во время сторона обвинения закончила предоставлять доказательства в суде.

В то же время сторона защиты заявила ходатайство об отводе прокурору, объяснив, что прокурор якобы скрывает информацию, которая есть в материалах уголовного производства. Также защита ходатайствовал об ознакомлении с материалами дела. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Следующее заседание назначили на 6 марта на 11:30. Ожидается, что сторона защиты представит свои доказательства. После этого суд перейдет к дебатам.

Как сообщал УНН, суд продлил на 60 суток срок содержания под стражей для всех обвиняемых по делу теракта возле харьковского Дворца спорта.

Напомним, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.

По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 тысяч долларов.

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