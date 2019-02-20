Теракт біля Палацу спорту у Харкові: обвинувачення закінчило надання доказів

Так, під час сторона обвинувачення закінчила надавати докази у суді.

Водночас сторона захисту заявила клопотання про відвід прокурору, пояснивши, що прокурор начебто приховує інформацію, яка є у матеріалах кримінального провадження. Також захист клопотав про ознайомлення з матеріалами справи. Суд відмовив у задоволенні клопотання.

Наступне засідання призначили на 6 березня на 11:30. Очікується, що сторона захисту представить свої докази. Після цього суд перейде до дебатів.

Як повідомляв УНН, суд подовжив на 60 діб строк тримання під вартою для всіх обвинувачених у справі теракту біля харківського Палацу спорту.

Нагадаємо, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.

За підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тисяч доларів.