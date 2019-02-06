Усім обвинуваченим у справі теракту біля харківського Палацу спорту продовжено арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Фрунзенському райсуді Харкова сьогодні подовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для всіх обвинувачених на 60 діб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
"Сьогодні встигли подовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для всіх обвинувачених на 60 діб. Одному з обвинувачених вчергове було погано. Неодноразово викликали швидку медичну допомогу. Наступне засідання 13.02 об 11.30.
Судовий розгляд на стадії дослідження речових доказів", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.
За підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тисяч доларів.