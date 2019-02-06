Всем обвиняемым по делу теракта у харьковского Дворца спорта продлен арест
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во Фрунзенском райсуде Харькова сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей для всех обвиняемых на 60 суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Сегодня успели продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для всех обвиняемых на 60 суток. Одному из обвиняемых в очередной раз было плохо. Неоднократно вызывали скорую помощь. Следующее заседание 13.02 11.30.
Судебное разбирательство на стадии исследования вещественных доказательств", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, теракт у Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 000 долларов.