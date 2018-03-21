В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек - ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек по подозрению о минировании здания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Харьковской области.
Полиция Харькова проверяет информацию о заминировании железнодорожного вокзала. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления областного ГУНП. Эвакуировано около 300 человек.
Сообщение о взрывчатке на вокзале в Харькове поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня около 20-42. Полицейские Харькова сразу отправились по указанному адресу для проверки информации.
Периметр места происшествия перекрыт полицией. Для удобства пассажиров взрывотехники сразу проверили подземный переход и платформы, чтобы не задерживать посадку и движение поездов. Сейчас проводится обзор административного здания вокзала и прилегающей территории. Проверка продолжается.
Как сообщал УНН, неизвестный накануне “заминировал” ВР.