В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек - ищут взрывчатку

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19605 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 25035 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 70647 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78163 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102321 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109391 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116681 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121955 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133105 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек - ищут взрывчатку

В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек - ищут взрывчатку

Киев  •  УНН

 • 12571 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек по подозрению о минировании здания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Полиция Харькова проверяет информацию о заминировании железнодорожного вокзала. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления областного ГУНП. Эвакуировано около 300 человек.

Сообщение о взрывчатке на вокзале в Харькове поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня около 20-42. Полицейские Харькова сразу отправились по указанному адресу для проверки информации.

Периметр места происшествия перекрыт полицией. Для удобства пассажиров взрывотехники сразу проверили подземный переход и платформы, чтобы не задерживать посадку и движение поездов. Сейчас проводится обзор административного здания вокзала и прилегающей территории. Проверка продолжается.

Как сообщал УНН, неизвестный накануне “заминировал” ВР.

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