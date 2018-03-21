У Харкові з залізничного вокзалу евакуювали 300 людей - шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Харкові з залізничного вокзалу евакуювали 300 людей через підозру про мінування споруди. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Харківської області.
Поліція Харкова перевіряє інформацію про замінування залізничного вокзалу. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції та експерти вибухо-технічного управління обласного ГУНП. Евакуйовано близько 300 осіб.
Повідомлення про вибухівку на вокзалі у Харкові надійшло до чергової частини Холодногірського відділу поліції сьогодні близько 20-42. Поліцейські Харкова відразу вирушили за вказаною адресою для перевірки інформації.
Периметр місця події перекритий поліцією. Для зручності пасажирів вибухотехніки відразу перевірили підземний перехід та платформи, щоб не затримувати посадку та рух поїздів. Зараз проводиться огляд адміністративної будівлі вокзалу та прилеглої території. Перевірка триває.
Як повідомляв УНН, невідомий напередодні “замінував” ВР.