В Харькове убили бездомного
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Харькове нашли труп бездомного. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В заброшенном доме в Харькове нашли труп бездомного с телесными повреждениями. На теле мужчины зафиксированы травмы рук и головы.
Начато досудебное расследование.
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Как сообщал УНН, в Румынии, вблизи украинской границы, обнаружены обломки вертолета и труп пилота.
Напомним, в Киеве на железнодорожном вокзале нашли труп.