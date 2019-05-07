У Рівному на залізничному вокзалі знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Рівному чоловік помер у залі очікування залізничного вокзалу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції.
Як зазначається, близько п’ятої ранку 4 травня у залі очікування залізничного вокзалу у Рівному виявили мертвим невідомого.
Під час огляду судмедекспертом ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не було виявлено, відповідно до лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця.
Сьогодні чоловіка впізнала сестра, ним виявився 56-річний уродженець Острозького району, який останнім часом проживав та працював у Рівному.
Як повідомляв УНН, двох невідомих знайшли мертвими у колекторі теплотраси.