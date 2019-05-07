В Ровно на железнодорожном вокзале нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Ровно мужчина умер в зале ожидания железнодорожного вокзала, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как отмечается, около пяти утра 4 мая в зале ожидания железнодорожного вокзала в Киеве обнаружили мертвым неизвестного.
При осмотре судмедэкспертом признаков насильственной смерти на теле мужчины не было обнаружено, согласно врачебного свидетельства, смерть наступила в результате хронической ишемической болезни сердца.
Сегодня мужчину опонала сестра, им оказался 56-летний уроженец Острожского района, который в последнее время проживал и работал в Ровно.
Как сообщал УНН, двух неизвестных нашли мертвыми в коллекторе теплотрассы.