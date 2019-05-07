В Ровно на железнодорожном вокзале нашли труп

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 82601 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101688 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106096 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130308 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113194 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138840 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровно на железнодорожном вокзале нашли труп

В Ровно на железнодорожном вокзале нашли труп

Киев  •  УНН

 • 13369 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Ровно мужчина умер в зале ожидания железнодорожного вокзала, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как отмечается, около пяти утра 4 мая в зале ожидания железнодорожного вокзала в Киеве обнаружили мертвым неизвестного.

При осмотре судмедэкспертом признаков насильственной смерти на теле мужчины не было обнаружено, согласно врачебного свидетельства, смерть наступила в результате хронической ишемической болезни сердца.

Сегодня мужчину опонала сестра, им оказался 56-летний уроженец Острожского района, который в последнее время проживал и работал в Ровно.

Как сообщал УНН, двух неизвестных нашли мертвыми в коллекторе теплотрассы.

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