У Харкові вбили безхатченка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Харкові знайшли труп безхатченка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У покинутому будинку у Харкові знайшли труп безхатченка з тілесними ушкодженнями. На тілі чоловіка зафіксовано травми рук та голови.
Розпочато досудове розслідування.
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Як повідомляв УНН, у Румунії, поблизу українського кордону, виявлено уламки вертольота і труп пілота.
Нагадаємо, у Рівному на залізничному вокзалі знайшли труп.