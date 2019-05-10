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У Румунії поблизу українського кордону виявлено уламки вертольота і труп пілота

У Румунії поблизу українського кордону виявлено уламки вертольота і труп пілота

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Румунії, в регіоні Марамуреш, поблизу українсько-румунського кордону виявлено уламки вертольота, радянського виробництва, який зазнав аварії в лісі. На місці катастрофи виявлено труп пілота, слідство припускає, що смертельна аварія сталася при спробі доставити контрабандні сигарети. Про це пише Observer.tv, передає кореспондент УНН.

"Вертоліт радянського виробництва, який здійснював політ в Румунії, впав у Марамуреші, недалеко від Сепинти, в лісі. Пілот був знайдений мертвим. Слідчі кажуть, що інцидент, ймовірно, стався давно", - пише видання.

Повідомляється, що уламки вертольота були виявлені пастухом в лісі недалеко від Сепинти, в важкодоступній лісової місцевості.

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Чоловік сповістив владу, яка пізніше виявила залишки льотного екіпажу і труп пілота.

"Слідчі стверджують, що це вертоліт "Камов Ка-26" радянського виробництва, що використовується в авіаційних місіях, в сільському господарстві, для обприскування або боротьби з шкідниками", - уточнюється в матеріалі.

Румунська влада припускає, що вертоліт використовувався, швидше за все, для незаконного обігу сигарет, враховуючи, що на ньому не було виявлено ніяких реєстраційних знаків.

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