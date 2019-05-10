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В Румынии вблизи украинской границы обнаружены обломки вертолёта и труп пилота

В Румынии вблизи украинской границы обнаружены обломки вертолёта и труп пилота

Киев  •  УНН

 • 16891 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Румынии, в регионе Марамуреш, вблизи украино-румынской границе обнаружены обломки вертолёта, советского производства, потерпевшего крушение в лесу. На месте крушения обнаружен труп пилота, следствие предполагает, что смертельная авария произошла при попытке доставить контрабандные сигареты. Об этом пишет Observer.tv, передаёт корреспондент УНН.

"Вертолет советского производства, который совершал полет в Румынии, рухнул в Марамуреше, недалеко от Сэпынты, в лесу. Пилот был найден мертвым. Следователи говорят, что инцидент, вероятно, произошел давно",- пишет издание.

Сообщается, что обломки вертолета были обнаружены пастухом в лесу недалеко от Сэпынты, в труднодоступной лесной местности.

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Мужчина оповестил власти, которые позже обнаружили остатки летного экипажа и труп пилота.

"Следователи утверждают, что это вертолет "Камов Ка-26" советского производства, используемый в авиационных миссиях, в сельском хозяйстве, для опрыскивания или борьбы с вредителями", - уточняется в материале.

Румынские власти предполагают, что вертолет использовался скорее всего, для незаконного оборота сигарет, учитывая, что на нем не было обнаружено никаких регистрационных знаков.

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