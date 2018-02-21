В Харькове в стене дома нашли боеприпасы времен Второй мировой
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Харьковской области разминировала устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба областного управления, передает УНН.
Как отметили спасатели, информация о находке поступила от работников строительной компании, которые проводили ремонтно-восстановительные работы в 2-этажном жилом доме в переулке Плетневский, 12, где недавно произошел пожар.
"Во время демонтажа обгоревших и разрушенных строительных конструкций они обнаружили несколько металлических предметов, похожих на взрывоопасные. До прибытия пиротехнической службы ГСЧС все строительные работы сразу были приостановлены, а место находки взято под охрану сотрудниками полиции.
Пиротехники ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, идентифицировали обнаруженные предметы как патроны калибра диаметром 12,7 мм в количестве 13 единиц и минометную мину диаметром 50 мм времен Второй мировой войны. Они находились в одном месте, в пустоте деревянной перегородки. Во время дальнейшего обследования дома с помощью металлоискателя других опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.
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Найденные боеприпасы уничтожили в этот же день на специальной подрывной площадке за пределами города. Пострадавших нет.
Напомним, в Одесской области у железнодорожной колеи нашли множество снарядов времен Второй мировой войны.