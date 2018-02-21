У Харкові в стіні будинку знайшли боєприпаси часів Другої світової
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Піротехнічна група аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС у Харківській області розмінувала застарілі боєприпаси часів Другої світової війни, знайдені у Харкові. Про це повідомляє прес-служба обласного управління, передає УНН.
Як зазначили рятувальники, інформація про знахідку надійшла від працівників будівельної компанії, які проводили ремонтно-відновлювальні роботи у 2-поверховому житловому будинку у провулку Плетнівському, 12, де нещодавно відбулася пожежа.
“Під час демонтажу обгорілих та зруйнованих будівельних конструкцій вони виявили декілька металевих предметів, схожих на вибухонебезпечні. До прибуття піротехнічної служби ДСНС всі будівельні роботи відразу були призупинені, а місце знахідки взято під охорону працівниками поліції.
Піротехніки ДСНС, які прибули на місце пригоди, ідентифікували виявлені предмети як набої калібру діаметром 12,7 мм у кількості 13 одиниць та мінометну міну діаметром 50 мм часів Другої світової війни. Вони знаходилися в одному місці, в пустоті дерев’яної перегородки. Під час подальшого обстеження будинку за допомогою металошукача інших небезпечних предметів виявлено не було”, – йдеться у повідомленні.
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Знайдені боєприпаси знищили цього ж дня на спеціальному підривному майданчику поза межами міста. Постраждалих немає.
Нагадаємо, на Одещині біля залізничної колії знайшли безліч снарядів часів Другої світової війни.