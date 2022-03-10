В Харькове временно прекращено горячее водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. С целью экономии воды, в Харькове временно прекращено горячее водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в четверг, пишет УНН.
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"В целях экономии воды, временно прекращено горячее водоснабжение. Весь имеющийся ресурс КП "Харьковские тепловые сети" направляет на сохранение тепла в квартирах. Просим прощения за неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
Ранее
Накануне мэр Харькова Игорь Терехов записал очередное видеообращение к харьковчанам, пообещав, что после украинской победы город будет отстроен.
Напомним
Как писал УНН, в Энергодаре из-за обстрелов оккупантов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света.