В Харькове временно прекращено горячее водоснабжение

Цитата

"В целях экономии воды, временно прекращено горячее водоснабжение. Весь имеющийся ресурс КП "Харьковские тепловые сети" направляет на сохранение тепла в квартирах. Просим прощения за неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Ранее

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов записал очередное видеообращение к харьковчанам, пообещав, что после украинской победы город будет отстроен.

Напомним

Как писал УНН, в Энергодаре из-за обстрелов оккупантов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света.