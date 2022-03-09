Терехов записав чергове відеозвернення до харків'ян: пообіцяв відбудувати місто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов записав чергове відеозвернення до харків'ян, пообіцявши, що після української перемоги місто буде відбудоване, пише УНН.
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"Дорогі харків'яни. Два тижні в Харкові і в Україні йде війна. Але ми обов'язково переможемо. Ми з вами пережили жахливі два тижні. Наше місто змінилося, воно стало невпізнанним для нас, харків'ян. Розбиті будинки, школи, дитячі садки, лікарні - це жахливо. Але саме, те, що не зміг зробити наш ворог - це зломити наш дух", - сказав міський голова.
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Він розповів, як сьогодні спілкувався з людьми, яких евакуювали з області. За словами мера, вони перелякані, але "той дух, який у них є, і та воля до перемоги, яка у них є - дорогого коштує".
"Нас не зламати. Ми обов'язково переможемо, ми вистоїмо, ми відбудуємо наше місто, воно відродиться з попелу, буде кращим, ніж було, і ми разом, всі, відродимо наше улюблене місто Харків. Ми переможемо, ми разом, ми - харків'яни", - додав Терехов.
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Як писав УНН, один з російських полонених зізнався, що їхав в Україну не на навчання, а на війну. Служба безпеки України опублікувала відео, на якому окупант каже, що мав наказ обстрілювати цивільне населення і взяти Харків за три дні.