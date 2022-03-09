Терехов записал очередное видеообращение к харьковчанам: пообещал отстроить город

Цитата

"Дорогие харьковчане. Две недели в Харькове и в Украине идет война. Но мы обязательно победим. Мы с вами пережили ужасные две недели. Наш город изменился, он стал неузнаваем для нас, харьковчан. Разбитые дома, школы, детские садики, больницы – это ужасно. Но самое, то, что не смог сделать наш враг – это сломить наш дух", - сказал городской глава.

Детали

Он рассказал, как сегодня общался с людьми, которых эвакуировали из области. По словам мэра, они испуганы, но "тот дух, который у них есть, и та воля к победе, которая у них есть – дорогого стоит".

"Нас не сломать. Мы обязательно победим, мы выстоим, мы отстроим наш город, он возродится из пепла, он будет лучше чем он был, и мы вместе, все, возродим наш любимый город Харьков. Мы победим, мы вместе, мы – харьковчане", - добавил Терехов.

Ранее

Как писал УНН, один из российских пленных признался, что ехал в Украину не на учебу, а на войну. Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором оккупант говорит, что имел приказ обстреливать гражданское население и взять Харьков за три дня.