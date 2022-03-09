Был приказ взять Харьков за три дня: российский пленный признался, что ехал в Украину на войну
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Один из российских пленных признался, что ехал в Украину не на учебу, а на войну. Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором оккупант говорит, что имел приказ обстреливать гражданское население и взять Харьков за три дня, пишет УНН.
Цитата
"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также имели разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - говорит пленный начальник взвода.
Детали
Из целого взвода захватчиков выжил только офицер, который на видео, и один из солдат. Они живи только потому, что сдались в плен. Оккупант заявил, что ехал в Украину “как миротворец, чтобы освободить Украину от нацистов”.
Теперь все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ.
Добавим
Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, с которой обстреливали один из районов Харькова.