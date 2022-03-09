Был приказ взять Харьков за три дня: российский пленный признался, что ехал в Украину на войну

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"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также имели разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - говорит пленный начальник взвода.

Детали

Из целого взвода захватчиков выжил только офицер, который на видео, и один из солдат. Они живи только потому, что сдались в плен. Оккупант заявил, что ехал в Украину “как миротворец, чтобы освободить Украину от нацистов”.

Теперь все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ.

Добавим

Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, с которой обстреливали один из районов Харькова.



