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Был приказ взять Харьков за три дня: российский пленный признался, что ехал в Украину на войну

Был приказ взять Харьков за три дня: российский пленный признался, что ехал в Украину на войну

Киев • УНН

 • 159911 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Один из российских пленных признался, что ехал в Украину не на учебу, а на войну. Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором оккупант говорит, что имел приказ обстреливать гражданское население и взять Харьков за три дня, пишет УНН.

Цитата

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также имели разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - говорит пленный начальник взвода.

Детали

Из целого взвода захватчиков выжил только офицер, который на видео, и один из солдат. Они живи только потому, что сдались в плен. Оккупант заявил, что ехал в Украину “как миротворец, чтобы освободить Украину от нацистов”.

Теперь все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ.

Добавим

Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, с которой обстреливали один из районов Харькова.

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