ЗСУ знищили ворожу базу під Харковом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Збройні сили України знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали один із районів Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Наші військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку Дергачів. Уночі Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії та тероборони перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова. Після невдалого супротиву - ворог вдався до втечі, при цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння", — написав Синєгубов.
Частина особового складу противника втекла в лісові масиви в напрямку Бєлгорода. Місцеве населення просять допомогти шукати ворога.
Нагадаємо
У Київській області завдяки повідомленням людей у спеціальному чат-боті українські військові знищили техніку російських окупантів.