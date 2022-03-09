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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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ЗСУ знищили ворожу базу під Харковом

ЗСУ знищили ворожу базу під Харковом

Київ • УНН

 • 210537 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Збройні сили України знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали один із районів Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

"Наші військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку Дергачів. Уночі Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії та тероборони перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова. Після невдалого супротиву - ворог вдався до втечі, при цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння", — написав Синєгубов.

Частина особового складу противника втекла в лісові масиви в напрямку Бєлгорода. Місцеве населення просять допомогти шукати ворога.

Нагадаємо

У Київській області завдяки повідомленням людей у спеціальному чат-боті українські військові знищили техніку російських окупантів.

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