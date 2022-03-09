ВСУ уничтожили вражескую базу под Харьковом

Детали

"Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачев. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, систематически обстреливали окрестности города Харькова. После неудачного сопротивления - враг прибегнул к побегу, при этом бросил военную технику в виде тяжелого вооружения", — написал Синегубов.

Часть личного состава противника сбежала в лесные массивы в направлении Белгорода. Местное население просят помочь искать врага.

Напомним

В Киевской области благодаря сообщению людей в специальном чат-боте украинские военные уничтожили технику российских оккупантов.