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ВСУ уничтожили вражескую базу под Харьковом

ВСУ уничтожили вражескую базу под Харьковом

Киев • УНН

 • 210535 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали один из районов Харькова. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

"Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачев. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, систематически обстреливали окрестности города Харькова. После неудачного сопротивления - враг прибегнул к побегу, при этом бросил военную технику в виде тяжелого вооружения", — написал Синегубов.

Часть личного состава противника сбежала в лесные массивы в направлении Белгорода. Местное население просят помочь искать врага.

Напомним

В Киевской области благодаря сообщению людей в специальном чат-боте украинские военные уничтожили технику российских оккупантов.

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