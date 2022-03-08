Завдяки чат-боту: під Києвом українські військові знищили ворожу техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Київській області завдяки повідомленням людей у спеціальному чат-боті українські військові знищили техніку російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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"Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками V на Київщині. Їх перевірили та передали військовим.
Результат – на фото: полум’яні "привіти" окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше "завдання буде виконане" точно – ми знищимо їх!
Продовжуйте інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ!" — ідеться у повідомленні.
Українців закликали надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій.
Додамо
Служба безпеки України запустила у Telegram чат-бот @stop_russian_war_bot, за допомогою якого можна повідомляти про пересування російських диверсійно-розвідувальних груп, військових та техніки РФ.
Нагадаємо
Поблизу Вишгорода Київської області українські військові знищили гелікоптер російських окупантів.