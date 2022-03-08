Благодаря чат-боту: под Киевом украинские военные уничтожили вражескую технику
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Киевской области благодаря сообщениям людей в специальном чат-боте украинские военные уничтожили технику российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
"На этот раз мы получили координаты вражеской техники с отметками V в Киевской области. Их проверили и передали военным.
Результат - на фото: пламенные "приветы" оккупантам. Так что как бы они ни маркировали свои боевые машины, мы знаем, что наша "задача будет выполнена" точно - мы уничтожим их!
Продолжайте информировать через чат-бот о перемещении вражеской техники и ДРГ!" - говорится в сообщении.
Украинцев призвали присылать данные четко и структурировано с максимально точными обозначениями времени и геолокаций.
Добавим
Служба безопасности Украины запустила в Telegram чат-бот @stop_russian_war_bot, с помощью которого можно сообщать о передвижении российских диверсионно-разведывательных групп, военных и техники РФ.
Напомним
Вблизи Вышгорода Киевской области украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов.