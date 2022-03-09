Був наказ взяти Харків за три дні: російський полонений зізнався, що їхав в Україну на війну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Один з російських полонених зізнався, що їхав в Україну не на навчання, а на війну. Служба безпеки України опублікувала відео, на якому окупант говорить, що мав наказ обстрілювати цивільне населення та взяти Харків за три дні, пише УНН.
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"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста", - говорить полонений начальник взводу.
Деталі
Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер, який на відео, та один із солдатів. Вони живі лише тому, що здалися в полон. Окупант заявив, що їхав до України “як миротворець, щоб звільнити Україну від нацистів”.
Тепер усі поставлені перед ворогами завдання вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.
Додамо
Збройні сили України знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали один із районів Харкова.