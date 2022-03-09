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Був наказ взяти Харків за три дні: російський полонений зізнався, що їхав в Україну на війну

Був наказ взяти Харків за три дні: російський полонений зізнався, що їхав в Україну на війну

Київ • УНН

 • 159911 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Один з російських полонених зізнався, що їхав в Україну не на навчання, а на війну. Служба безпеки України опублікувала відео, на якому окупант говорить, що мав наказ обстрілювати цивільне населення та взяти Харків за три дні, пише УНН.

Цитата

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста", - говорить полонений начальник взводу.

Деталі

Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер, який на відео, та один із солдатів. Вони живі лише тому, що здалися в полон. Окупант заявив, що їхав до України “як миротворець, щоб звільнити Україну від нацистів”.

Тепер усі поставлені перед ворогами завдання вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.

Додамо

Збройні сили України знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали один із районів Харкова.

Українські Національні Новини

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