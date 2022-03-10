У Харкові тимчасово припинено гаряче водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. З метою економії води, у Харкові тимчасово припинено гаряче водопостачання. Про це повідомила пресслужба Харківської Міської Ради у четвер, пише УНН.
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"З метою економії води, тимчасово припинено гаряче водопостачання. Весь наявний ресурс КП "Харківські теплові мережі" спрямовує на збереження тепла в квартирах. Просимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні пресслужби міськради.
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Напередодні мер Харкова Ігор Терехов записав чергове відеозвернення до харків'ян, пообіцявши, що після української перемоги місто буде відбудоване.
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Як писав УНН, в Енергодарі через обстріли окупантів відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла.