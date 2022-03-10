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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 33 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Харкові тимчасово припинено гаряче водопостачання

У Харкові тимчасово припинено гаряче водопостачання

Київ • УНН

 • 86021 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. З метою економії води, у Харкові тимчасово припинено гаряче водопостачання. Про це повідомила пресслужба Харківської Міської Ради у четвер, пише УНН.

Цитата

"З метою економії води, тимчасово припинено гаряче водопостачання. Весь наявний ресурс КП "Харківські теплові мережі" спрямовує на збереження тепла в квартирах. Просимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні пресслужби міськради.

Раніше

Напередодні мер Харкова Ігор Терехов записав чергове відеозвернення до харків'ян, пообіцявши, що після української перемоги місто буде відбудоване.

Нагадаємо

Як писав УНН, в Енергодарі через обстріли окупантів відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла.

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