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В Харькове таксист задушил пассажирку и сжег тело

Киев • УНН

 • 19942 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Прокуратура Харькова направила в суд дело таксиста, которого подозревают в жестоком убийстве своей пассажирка. Об этом сообщает пресс-исторический центр ведомства, передает УНН.

В Харькове таксист задушил пассажирку и сжег тело

"Харьковская местная прокуратура № 5 передала в Коминтерновский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении 25-летнего ранее судимого за имущественные преступления харьковчанина, по факту разбоя и умышленного убийства (ч. 4 ст. 187, п. 6,9 ч. 2 ст. 115 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак, молодой работал таксистом на автомобиле Daewoo Lanos. В ночь с 26 на 27 августа 2017 от кинотеатра "Звезда" он подвозил 30-летнюю женщину.

Вблизи Основянского озера она попросила остановить машину. Когда пассажирка вышла из салона, водитель решил завладеть ее мобильным телефоном "Lenovo", который остался на подзарядке в салоне. Он завел машину и поехал. Женщина увидела это и побежала за ним. Злоумышленник остановил автомобиль, вышел из него, подошел к пассажирке и задушил ее. Жертва скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, таксист положил тело женщины на заднее сиденье и вывоз на свалку в районе пр. Льва Ландау и сжег его. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Как сообщал УНН, на Львовщине парень задушил девушку из-за насмешки.

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