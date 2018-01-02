У Харкові таксист задушив пасажирку та спалив тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Прокуратура Харкова направила до суду справу таксиста, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї пассажирки. Про це повідомляє прес-цетр відомства, передає УНН.
“Харківська місцева прокуратура № 5 передала до Комінтернівського районного суду м. Харкова обвинувальний акт відносно 25-річного раніше судимого за майнові злочини харків’янина, за фактом розбою та умисного вбивства (ч. 4 ст. 187, п. 6,9 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Як розповів заступник керівника місцевої прокуратури Дмитро Казак, молодик працював таксистом на автомобілі Daewoo Lanos. В ніч з 26 на 27 серпня 2017 року від кінотеатру “Зірка” він підвозив 30-річну жінку.
Поблизу Основ’янського озера вона попросила зупинити машину. Коли пасажирка вийшла з салону, водій вирішив заволодіти її мобільним телефоном “Lenovo”, який залишився на підзарядці у салоні. Він завів машину та поїхав. Жінка побачила це і побігла за ним. Зловмисник зупинив автомобіль, вийшов з нього, підійшов до пасажирки та задушив її. Жертва померла на місці.
Щоб приховати сліди злочину, таксист поклав тіло жінки на заднє сидіння та вивіз на смітник у районі пр. Льва Ландау і спалив його. Наразі на вимогу прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.
Як повідомляв УНН, на Львівщині хлопець задушив дівчину через насмішки.