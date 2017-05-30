В Харькове произошла перестрелка с участием работника полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Харькове на одном из рынков произошел конфликт, в ходе которого работник спецподразделения харьковской полиции произвел выстрел в воздух из своего травматического пистолета. Об этом говорится на странице в Facebook полиции Харьковщины, передает УНН.
"Правоохранители устанавливают причины конфликта, возникшего между гражданином и работником полиции. Сегодня около 13:00 в полицию поступило сообщение о конфликте на одном из рынков Харькова, во время которого работник спецподразделения произвел выстрел в воздух из собственного травматического пистолета. Установлено, что правоохранитель находился вне службы, без табельного оружия но не в форменной одежде", - говорится в сообщении.
Сообщается, что руководством ГУНП в Харьковской области уже назначено служебное расследование по данному факту. Действия подчиненного также будут проверены командиром спецбатальона харьковской полиции.
Также отмечается, что по результатам проверки, если вина работника полиции будет доказана, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
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