У Харкові сталася стрілянина за участю працівника поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Харкові на одному з ринків стався конфлікт, під час якого працівник спецпідрозділу харківської поліції зробив постріл у повітря з власного травматичного пістолету. Про це йдеться на сторінці у Facebook поліції Харківщини, передає УНН.
“Правоохоронці встановлюють причини конфлікту, який виник між громадянином та працівником поліції. Сьогодні близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт на одному з ринків Харкова, під час якого працівник спецпідрозділу зробив постріл у повітря з власного травматичного пістолету. Встановлено, що правоохоронець знаходився поза службою, без табельної зброї та не у форменому одязі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що керівництвом ГУНП в Харківській області вже призначено службове розслідування за даним фактом. Дії підлеглого також будуть перевірені командиром спецбатальйону харківської поліції.
Також зазначається, що за результатами перевірки, якщо вина працівника поліції буде доведена, його буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
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