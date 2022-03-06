В Харькове сегодня могут создать “зеленый” коридор - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Харькове, который оказался в числе городов, наиболее пострадавших от обстрелов оккупантами, сегодня могут создать гуманитарный коридор. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.
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Отвечая под одним из постов на комментарий с просьбой жителей Харькова договориться о прекращении огня, председатель фракции написал:
"Даст Бог, завтра (6 марта, - ред.) в Харькове удастся коридор", - ответил он.
Добавим
Ночью 6 марта российские оккупанты обстреляли Харьков.
По состоянию на 18:00 5 марта с начала вторжения России в Украину от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибло 194 человека, среди них 126 гражданских и пятеро детей.