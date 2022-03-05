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15 марта, 19:03 • 79216 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119826 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112526 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107083 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94254 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92856 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81416 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Харьковской области с начала войны погибло 194 человека, среди которых 5 детей

В Харьковской области с начала войны погибло 194 человека, среди которых 5 детей

Киев • УНН

 • 142378 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. По состоянию на 18:00 5 марта с начала вторжения России в Украину от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибло 194 человека, среди них 126 гражданских человека и пятеро детей. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Харьковской области, передает УНН.

Детали

С 24 февраля, защищая Харьковскую область от нападения вражеских войск, погибли 35 военных Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 6 нацгвардийцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 4 - Харьковского национального университета воздушных сил, 1 - Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны.

Ранены во время артобстрелов 433 человека, из которых 312 - гражданских человека.

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 21 злоумышленника.

В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержаны 12 российских военнослужащих, 2 пособия и один участник ДРГ, 2 подозреваемых в умышленном убийстве, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

Напомним

Мэр Харькова обратился к жителям города: мы выстоим.

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