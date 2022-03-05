В Харьковской области с начала войны погибло 194 человека, среди которых 5 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. По состоянию на 18:00 5 марта с начала вторжения России в Украину от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибло 194 человека, среди них 126 гражданских человека и пятеро детей. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Харьковской области, передает УНН.
Детали
С 24 февраля, защищая Харьковскую область от нападения вражеских войск, погибли 35 военных Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 6 нацгвардийцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 4 - Харьковского национального университета воздушных сил, 1 - Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны.
Ранены во время артобстрелов 433 человека, из которых 312 - гражданских человека.
С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 21 злоумышленника.
В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержаны 12 российских военнослужащих, 2 пособия и один участник ДРГ, 2 подозреваемых в умышленном убийстве, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.
Напомним
Мэр Харькова обратился к жителям города: мы выстоим.