В Харківській області з початку війни загинуло 194 особи, серед яких 5 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Станом на 18:00 5 березня з початку вторгення Росії в Україну від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 194 особи, серед них 126 цивільних громадянина та п’ятеро дітей. Про це інформує пресслужба Нацполіції Харківської області, передає УНН.
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З 24 лютого, захищаючи Харківську область від нападу ворожих військ, загинули 35 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 - Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.
Поранено під час артобстрілів 433 особи, з яких 312 – цивільні громадяни.
З початку вторгнення російських військ в Харківській області поліція затримала 21 зловмисника.
В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники і один учасник ДРГ, 2 підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.
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