Мер Харкова звернувся до жителів міста: ми вистоємо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Харків переживає складні часи, але він вистоє. До міста вже починає надходити гуманітарна допомога. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у поширеному у четвер, 3 березня, відеозверненні до жителів міста, пише УНН.
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"Дорогі харків'яни! Ми з вами переживаємо дуже складний час. Нас бомбять, але Харків не здається і Харків не здасться – Харків вистоить. Ми переможемо, ми разом, ми харків'яни", - заявив міський голова.
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За його словами, місто почало отримувати гуманітарну допомогу з інших областей, інших міст, іноземні партнери також везуть гуманітарну допомогу до Харкова.
Як зазначив Терехов, у місті організували видачу продуктів у всіх районах Харкова. Невдовзі буде організовано пункти видачі медикаментів.
"Всі комунальні послуги людям, які готують їжу для харків'ян, будуть анульовані", - розповів мер.
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Харків перебуває під бомбардуванням ворога. 1 березня ракети окупантів потрапили до будівлі Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлового масиву. За даними ОДА, 21 особа загинула і 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за ту добу.
2 березня у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. У результаті обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.