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Мер Харкова звернувся до жителів міста: ми вистоємо

Мер Харкова звернувся до жителів міста: ми вистоємо

Київ • УНН

 • 218576 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Харків переживає складні часи, але він вистоє. До міста вже починає надходити гуманітарна допомога. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у поширеному у четвер, 3 березня, відеозверненні до жителів міста, пише УНН.

Цитата

"Дорогі харків'яни! Ми з вами переживаємо дуже складний час. Нас бомбять, але Харків не здається і Харків не здасться – Харків вистоить. Ми переможемо, ми разом, ми харків'яни", - заявив міський голова.

Деталі

За його словами, місто почало отримувати гуманітарну допомогу з інших областей, інших міст, іноземні партнери також везуть гуманітарну допомогу до Харкова.

Як зазначив Терехов, у місті організували видачу продуктів у всіх районах Харкова. Невдовзі буде організовано пункти видачі медикаментів.

"Всі комунальні послуги людям, які готують їжу для харків'ян, будуть анульовані", - розповів мер.

Раніше

Харків перебуває під бомбардуванням ворога. 1 березня ракети окупантів потрапили до будівлі Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлового масиву. За даними ОДА, 21 особа загинула і 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за ту добу.

2 березня у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. У результаті обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.

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