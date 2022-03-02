Ранковий обстріл Харкова: загинув цивільний та троє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У результаті ранкового обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Харківській області.
Деталі
Аварійно-рятувальна операція триває. На місці події працюють слідчі.
2 березня близько 08:10 у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП.
За попередніми даними, в результаті події загинула одна цивільна особа та 3 поліцейських, 15 людей отримали травми.
Зараз на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Працює слідчо-оперативна група, яка збирає усю інформацію про обставини злочину та формує речову базу. Досудове розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Додамо
Сьогодні російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.