Утренний обстрел Харькова: погиб гражданский и трое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В результате утреннего обстрела зданий в центре Харькова погибли 4 человека - один гражданский и трое полицейских, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.
Детали
Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте происшествия работают следователи.
2 марта около 08:10 в Харькове русские самолеты бомбардировали центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП.
По предварительным данным, в результате происшествия погибло одно гражданское лицо и 3 полицейских, 15 человек получили травмы.
Сейчас на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы. Работает следственно-оперативная группа, которая собирает всю информацию об обстоятельствах преступления и формирует вещевую базу. Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 Ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Добавим
Сегодня российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.