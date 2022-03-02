Утренний обстрел Харькова: погиб гражданский и трое полицейских

Детали

Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте происшествия работают следователи.

2 марта около 08:10 в Харькове русские самолеты бомбардировали центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП.

По предварительным данным, в результате происшествия погибло одно гражданское лицо и 3 полицейских, 15 человек получили травмы.

Сейчас на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы. Работает следственно-оперативная группа, которая собирает всю информацию об обстоятельствах преступления и формирует вещевую базу. Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 Ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Добавим

Сегодня российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.